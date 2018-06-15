У мережі висміяли зріст Путіна: раптово зменшився на півдолоні (фото)

Президент РФ раптово виявився значно нижче португальського футболіста Жозе Моурінью, зріст якого - 174 см.

У мережі звернули увагу на чергові загадкові метаморфози зі зростом Путіна. Преиздент РФ раптово виявився значно нижче португальського футболіста Жозе Моурінью, зріст якого - 174 см, хоча ще нещодавно був на одному рівні зі 179 см президента Франції Еммануеля Макрона.

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На невідповідність звернув увагу політолог Олексій Голобуцький.

"Путін з Моурінью: ось вічно клони налажают з регулюванням ходуль! То перекрутять в один зріст зі 179 сантиметрами Макрона, то недокрутять на півдолоні до 174 см Моурінью", - написав політолог.

Відзначимо, що в офіційних джерелах зазначено, що зріст Путіна становить 170 см. Зріст Жозе Моурінью - 174 см, Еммануеля Макрона - 179 см.

Як повідомляв УНІАН, на спільному фото з Еммануелем Макроном низькорослий глава РФ Володимир Путін раптом став таким же високим, як і президент Франції.