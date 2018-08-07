ДФС висміяли у Facebook через затримання "контрабандиста" із менш ніж грамом наркотика

"Ви у пацана п'ятку знайшли, а вагони з лісом Карпатів не помічаєте?", - запитав один із користувачів.

Державна фіскальна служба України 6 серпня повідомила у Facebook, що "волинські митники на посту Ягодин попередили спробу контрабанди наркотика".

"Прозорий поліетиленовий пакетик з травичкою виявили під час повного митного огляду в особистих речах громадянина України. Речовина вилучена для проведення її експертизи, до правоохоронних органів надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ч.2 ст.. 305 Кримінального Кодексу України", - говориться у повідомленні.

У повідомленні не вказується, що у "пакетику" - менше грама наркотика, судячи з фото. Через це співробітників ДФС висміяли та засоромили користувачі у коментарях.

"Ви у пацана п'ятку знайшли, а вагони з лісом Карпатів не помічаєте? [...] Поясніть, яким чином в Україну масово завозять російські сигарети, якими бабки торгують! Це ви не помічаєте, а п'ятку помітили", - написав один із користувачів. "Пост - як чистосердечне зізнання у власній нікчемності", - припустив інший коментатор.

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"Ви ще за дріб'язок в кишенях почніть брати. І пости писати, ага - Пасажир автомобіля, який в’їжджав в Україну через пункт пропуску Ягодин, не задекларував 45 євроцентів", - запропонував ще один коментатор.

Інша користувачка припустила, що наркотик і трубка - реквізит співробітників митниці, а пост - спроба збільшити охоплення сторінки. Зазначимо, зазвичай пости на сторінці ДФС збирають не більше 50 реакцій, а цей пост за 23 години зібрав більше 1,3 тисячі реакцій. Більшість із них - "ха-ха".

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція Одещини аналогічно оконфузилася у Facebook через пост про затримання "Ескобара" із менш ніж грамом канабісу. Згодом пост було видалено зі сторінки поліції.