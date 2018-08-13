В Індії агресивна мавпа взяла у заручники дитину: у "перемовинах" не допомагали навіть смаколики (відео)

Агресивній тварині пропонували їжу, однак на смаколики викрадачка не спокусилася.

В одному з індійських поселень мавпа поцупила дитину, відео інциденту потрапило у Мережу.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, тварина міцно стискала заручника, вирватися з лап дитина самостійно не могла. До заручника мавпа не підпускала нікого і гамселила усіх навкруги. Під час протистояння забилася і дитина – на відео видно синці на її тілі.

Агресивній тварині пропонували їжу, однак на смаколики викрадачка не спокусилася. Втім, коли мавпа відволіклася, дитину вдалося визволити.