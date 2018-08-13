В Індії агресивна мавпа взяла у заручники дитину: у "перемовинах" не допомагали навіть смаколики (відео)

12:33, 13 серпня 2018
Курйози
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Коли мавпа відволіклася, дитину вдалося визволити / скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, тварина міцно стискала заручника, вирватися з лап дитина самостійно не могла. До заручника мавпа не підпускала нікого і гамселила усіх навкруги. Під час протистояння забилася і дитина – на відео видно синці на її тілі.

Агресивній тварині пропонували їжу, однак на смаколики викрадачка не спокусилася. Втім, коли мавпа відволіклася, дитину вдалося визволити. 

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Теги: #Індія#мавпа