В Індії агресивна мавпа взяла у заручники дитину: у "перемовинах" не допомагали навіть смаколики (відео)
12:33, 13 серпня 2018Курйози
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Агресивній тварині пропонували їжу, однак на смаколики викрадачка не спокусилася.
Коли мавпа відволіклася, дитину вдалося визволити / скріншот відео ТСН
В одному з індійських поселень мавпа поцупила дитину, відео інциденту потрапило у Мережу.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, тварина міцно стискала заручника, вирватися з лап дитина самостійно не могла. До заручника мавпа не підпускала нікого і гамселила усіх навкруги. Під час протистояння забилася і дитина – на відео видно синці на її тілі.
Агресивній тварині пропонували їжу, однак на смаколики викрадачка не спокусилася. Втім, коли мавпа відволіклася, дитину вдалося визволити.
В індійському поселенні мавпа поцупила дитину
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