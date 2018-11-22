"Чорна п'ятниця" по-чернівецьки: Мережу "підірвало" відео торгівлі колготками у Чернівцях з бруківки (відео)

У соцмережах жартують, що в Чернівцях "чорна п'ятниця" вже настала.

Відео торгівлі колготками у Чернівцях з бруківки "підірвало" Мережу. Користувачі соцмереж жартують, що "чорна п'ятниця" вже настала.

Як повідомляє Depo.Чернівці, відео продажу колготок прямо з бруківки на одній з чернівецьких вулиць опублікував на своїй сторінці у Facebook Іван Патарак.

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"Бізнес по-чернівецьки! Навіщо відкривати магазин? Можна на вулиці, просто з бруківки продавати! А головне, шалений попит! Блек фрайдей на бруківці!" - прокоментував він свій допис.

Зазначимо, що за короткий час відео набрало понад 5 тисячі переглядів.