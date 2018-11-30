На відео потрапили "розваги" гієн у ванні з піною

Мильні бульбашки безпечні й нетоксичні для тварин.

Працівники зоопарку в американському окрузі Мілуокі приготували для гієн ванну з мильною піною.

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Спочатку тварини не знали, що робити з невідомою речовиною, а потім вирішили дізнатися, що ховається під самою піною.

У зоопарку запевняють, що мильні бульбашки безпечні й нетоксичні для тварин.

Раніше американська горила Зола, що прославилася на весь світ брейк-дансом у душі, цієї звички не полишила. Нове відео набирає сотні тисяч переглядів за лічені години: тепер Зола танцює у ванній.