На відео потрапили "розваги" гієн у ванні з піною
10:52, 30 листопада 2018Курйози
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Мильні бульбашки безпечні й нетоксичні для тварин.
Працівники американського зоопарку приготували для гієн ванну з мильною піною
Працівники зоопарку в американському окрузі Мілуокі приготували для гієн ванну з мильною піною.
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Спочатку тварини не знали, що робити з невідомою речовиною, а потім вирішили дізнатися, що ховається під самою піною.
У зоопарку запевняють, що мильні бульбашки безпечні й нетоксичні для тварин.
Раніше американська горила Зола, що прославилася на весь світ брейк-дансом у душі, цієї звички не полишила. Нове відео набирає сотні тисяч переглядів за лічені години: тепер Зола танцює у ванній.
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