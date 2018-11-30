этот материал доступен на русском

На відео потрапили "розваги" гієн у ванні з піною

10:52, 30 листопада 2018
Курйози
2166 0

Читайте такожУ зоопарку знайшли горилу-йога (відео)

Спочатку тварини не знали, що робити з невідомою речовиною, а потім вирішили дізнатися, що ховається під самою піною. 

У зоопарку запевняють, що мильні бульбашки безпечні й нетоксичні для тварин.

Раніше американська горила Зола, що прославилася на весь світ брейк-дансом у душі, цієї звички не полишила. Нове відео набирає сотні тисяч переглядів за лічені години: тепер Зола танцює у ванній.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter