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"Пропускає прийом препаратів": в мережі сміються з "байки" Чичеріної про бабусь та "негрів"

12:16, 03 грудня 2018
Курйози
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Чичеріна впевнена, що на Донбасі "негри" і латиські біатлоністки розстрілюють електриків і бабусь / фото УНІАН

Користувачі соціальних мереж жартують над російською співачкою Юлією Чичеріною, яка оскандалилася своєю заявою про те, що на Донбасі "негри" нібито "приїжджають на сафарі, п'ють каву і хе*ячать електриків на стовпах і бабусь у городі".

«Добре вони там, звісно, "тронулись все". І це ще, можна сказати, найкращий представник народу. Рід діяльності якого передбачає наявність хоч якогось інтелекту. А що вже про основну масу говорити...» - написав у Facebook журналіст Денис Казанський.

«А є фахівці? Скажіть, це вже важка наркота в хід пішла, чи банальне бухло на таке теж здатне?» - задався питанням журналіст Аркадій Бабченко.

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«Чичеріна нагадує одного з тих двох чуваків на кухні о п'ятій ранку, які допилися до білочки і обговорюють політику», - зауважив користувач з ніком Gleb Chernyavskiy в Twitter.

У свою чергу, група «Ленінградська вулиця» в Twitter відреагувала на слова Чичеріної про те, що на Донбасі «йде підла війна», якщо «негри сидять, п'ють каву і просто хе*ячать електриків на стовпах».

«Коли стріляють навіть електриків на стовпах... о, це дуууже підла війна!!! Всім відомо - в усі часи, навіть під час Пунічних воєн і облоги Трої, ніколи не чіпали електриків на стовпах! Яка ж підла війна стала!!! Чичеріна мені відкрила очі, записуюся добровольцем!!!» - висміяла російську співачку «Ленінградська вулиця».

«Співачка ротом Чичеріної, схоже, пропускає прийом препаратів», - зазначив користувач з ніком Oleg Zanozin.

«Є юрій лоза ..є боярський...і є чичеріна..у всіх "карьера закатилась" музична... відкривається нова», - написав Іван Дубровський.

Нагадаємо, Чичеріна кілька разів з початку агресії Росії на Донбасі незаконно приїжджала в «ЛНР» з концертами. Вона також випустила кілька кліпів, присвячених терористам, — «На передовій» і «Рвати».

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року Юлія Чичеріна на донецькій сцені вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.

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Теги: #Чичеріна