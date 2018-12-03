"Пропускає прийом препаратів": в мережі сміються з "байки" Чичеріної про бабусь та "негрів"

У соцмережах жартують, що навіть під час облоги Трої ніхто не розстрілював електриків на стовпах.

Користувачі соціальних мереж жартують над російською співачкою Юлією Чичеріною, яка оскандалилася своєю заявою про те, що на Донбасі "негри" нібито "приїжджають на сафарі, п'ють каву і хе*ячать електриків на стовпах і бабусь у городі".

«Добре вони там, звісно, "тронулись все". І це ще, можна сказати, найкращий представник народу. Рід діяльності якого передбачає наявність хоч якогось інтелекту. А що вже про основну масу говорити...» - написав у Facebook журналіст Денис Казанський.

«А є фахівці? Скажіть, це вже важка наркота в хід пішла, чи банальне бухло на таке теж здатне?» - задався питанням журналіст Аркадій Бабченко.

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«Чичеріна нагадує одного з тих двох чуваків на кухні о п'ятій ранку, які допилися до білочки і обговорюють політику», - зауважив користувач з ніком Gleb Chernyavskiy в Twitter.

У свою чергу, група «Ленінградська вулиця» в Twitter відреагувала на слова Чичеріної про те, що на Донбасі «йде підла війна», якщо «негри сидять, п'ють каву і просто хе*ячать електриків на стовпах».

«Коли стріляють навіть електриків на стовпах... о, це дуууже підла війна!!! Всім відомо - в усі часи, навіть під час Пунічних воєн і облоги Трої, ніколи не чіпали електриків на стовпах! Яка ж підла війна стала!!! Чичеріна мені відкрила очі, записуюся добровольцем!!!» - висміяла російську співачку «Ленінградська вулиця».

«Співачка ротом Чичеріної, схоже, пропускає прийом препаратів», - зазначив користувач з ніком Oleg Zanozin.

«Є юрій лоза ..є боярський...і є чичеріна..у всіх "карьера закатилась" музична... відкривається нова», - написав Іван Дубровський.

Нагадаємо, Чичеріна кілька разів з початку агресії Росії на Донбасі незаконно приїжджала в «ЛНР» з концертами. Вона також випустила кілька кліпів, присвячених терористам, — «На передовій» і «Рвати».

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року Юлія Чичеріна на донецькій сцені вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.