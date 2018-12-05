В чемпіонаті Аргентини пес ефектно відбив м'яч із лінії воріт (відео)

Випадкова собака відбила м'яч із лінії воріт у матчі чемпіонату Аргентини.

У матчі третього аргентинського дивізіону Хувентуд Уніда де Гуалегуайчу - Дефенсорес де Бельграно де Вілла Рамальо собака, яка раптово вискочила на поле, завадила м'ячу влетіти у ворота однієї з команд.

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Воротар гостей намагався швидко вибити м'яч на половину поля суперника, але йому перешкодив це зробити гравець господарів, який виставив ногу. У результаті футболіст пробив по порожніх воротах. М'яч у сітці не опинився: в це час на лінії воріт бігла собака і відбила м'яч.

Втім, гол все одно не був би зарахований, так як суддя ще до героїчного сейва собаки зафіксував порушення правил, повідомляє isport.

Більше виручати гостей собака не збиралася, і господарі здобули перемогу з рахунком 3:0.

Як повідомляв УНІАН, коза стала зіркою інтернету, вибігши на футбольне поле.