У Миколаєві під час відкриття супермаркету відвідувачі зірвали червону стрічку та увірвалися до приміщення (відео)

Більше всіх "проявляли активність" жінки похилого віку.

У Миколаєві днями під час відкриття нового супермаркету "АТБ" люди самі зірвали червону стрічку і вбігли до приміщення, не очікуючи кінця заходу.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на місцеві ЗМІ, публікуючи відповідне відео.

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Курйоз стався біля супермаркету на перетині вулиці 3-я Слобідська та Центрального проспекту. Раніше його закрили на кілька місяців для ремонту. "Відкривали" супермаркет ведучі та аніматори в костюмах Міккі Мауса і тигра. Все це дійство супроводжувалося музикою.

В якийсь момент щось пішло не так, і люди – переважно жінки похилого віку – по мірі закінчення заходу стали натовпом до входу, притулившись до червоної стрічки, яку належало урочисто розрізати. Одна з жінок відв'язала стрічку від стовпа і стала мотати собі її на кулак, в той же час ще кілька людей переступили через стрічку і, не чекаючи останніх слів ведучого, побігли до входу, створюючи тисняву біля дверей.

В першу чергу вони побігли до прилавків з товаром за знижками і у великих кількостях набирали собі продукти.