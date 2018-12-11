"Отримав томос": соцмережі вибухнули жартами через "повернення" Насірова

У мережі згадують картату ковдру, під якою Насіров лежав під час засідання суду у його справі.

11 грудня Романа Насірова, підозрюваного в корупції, суд поновив на посаді очільника Держфіскальної служби.

У мережі активно коментують цю новину, пишучи, що картаті ковдри знову повертаються у моду, й пропонуючи поновити на посаді втікача Віктора Януковича.

Якщо Насіров знову на посаді, то президентом може бути і Янукович.

Наукова юридична фантастика по-українськи. — Mariia Kriuchok (@Mariia_Doc) December 11, 2018

Насіров поновився на работі через суд...

Янокович: А шо, так можна было? — Киевский 🇺🇦 (@Ale4kko) December 11, 2018

Поновлення Насірова на посаді є одним із таємних пунктів рішення Вселенського патріархату про надання томосу Україні – джерело — Олєг у пальті (@olehpalto) December 11, 2018

Роман Насіров отримав Томос про поновлення на посаді голови ДФС — Пан Скоцький (@skotzkyi) December 11, 2018

Суд поновив на посаді Насірова і зобов'язав вас видалити всі жарти про клетчатий плед. — Ganusіn (@nusss1nn) December 11, 2018

Чекаємо, коли Окружний адміністративний суд Києва поновить на посаді Януковича. Або Сталіна. https://t.co/1UCBtCa1Ly — Уляна Супрун (@usuprun) December 11, 2018

Раніше УНІАН збирав для вас дотепні реакції на скандальний судовий процес над очільником ДФС Романом Насіровим.

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10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.