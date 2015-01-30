У Харкові кіт забрався на м'ясокомбінат і поїв делікатесів на 6 тисяч гривень (відео)

Мовляв, чотирилапий несанкціоновано вдерся до складу готової продукціі та кілька діб поспіль об'їдався там делікатесами, повідомляє ТСН.

Зрештою гурмана упіймали та здали до міського притулку для тварин. Коли порахували збитки, були шоковані сумою у шість тисяч гривень. На підприємстві твердять, що кіт обирав найдорожчі харчі.

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Нині затриманий - у клітці на сухому кормі. Кілька харків'ян уже вимагали звільнення хулігана з-під варти - хотіли забрати кота на перевиховання. Та на волю тварину не випустили - обіцяли звільнити після 45-денного карантину.

Нагадаємо, раніше у Росії кіт заліз у вітрину і пообідав морепродуктами майже на 20 тисяч гривень. Тварину застукали за поїданням кальмара гарячого копчення і сушеної камбали.