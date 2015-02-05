В Алма-Аті за нав'язливість затримали 70 повій

З початку 2015 року в Турксибському районі (промислова зона на півночі міста) Алма-Ати затримали 70 повій через чіпляння до людей у громадських місцях. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-службу департаменту внутрішніх справ.

Затримання в основному були проведені на жвавому проспекті Сейфулліна. Одна з жінок - громадянка Киргизії - згодом була видворена за межі Казахстану.

У департаменті зазначили, що до вступу в силу нової редакції кодексу адміністративного поліція могла лише затримувати повій для встановлення особи та профілактичної бесіди.

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З 2015 року в Казахстані вступило в силу нове положення Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає покарання за «докучання в громадських місцях» у вигляді штрафу в розмірі п'яти мінімальних розрахункових показників (один МРП еквівалентний 1982 тенге / близько 610 рублів). За повторне порушення - штраф у 10 МРП та адміністративний арешт строком на п'ять діб. Іноземців при цьому можуть видворити з Казахстану на строк до п'яти років.

В середині січня ДВД Астани також повідомляв про десятки людей (в основному, жебраків), заарештованих за такого роду правопорушення.