Американські дослідники з'ясували, що зомбі змогли б захопити Нью-Йорк за день

Дослідники з Корнельського університету, фахівці у галузі статистичної механіки, представили модель спалаху епідемії зомбі-вірусу. Про свою моделі й оптимальний способ порятунку від живих мерців вчені розкажуть на конференції Американського фізичного товариства, повідомляється в прес-релізі Товариства, передає Lenta.ru.

Алекс Алемі (Alex Alemi) та його колеги почали з диференціальних рівнянь, що описують населення кількох районів, потім перейшли до гратчастих моделей та, нарешті, до повномасштабного розрахунку ходу зомбі-апокаліпсису серед 300 мільйонів жителів США.

«Наш підхід мало чим відрізняється від моделювання хімічних реакцій. Ми маємо справу з чотирма станами людини (здоровий, заражений, зомбі, мертвий зомбі) і їх переходами», - пояснює Алемі. Всі ці процеси носять стохастичний (випадковий) характер. Вчені описують кожну дію (зомбі кусає людину, людина вбиває зомбі, зомбі рухається тощо) як радіоактивні речовини, період напіврозпаду яких залежить від певних параметрів.

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У більшості фільмів і книгах, що присвячені зомбі-апокаліпсису, епідемія вражає всі області країни одночасно, і через деякий час невеликі групи людей, які вижили, залишаються в оточенні тисяч зомбі. Однак у реалістичній моделі Алемі швидше всього заражаються мегаполіси, а у мешканців містечок і сільських районів буде від кількох тижнів до місяців: чим менше населення, яке зомбі можуть атакувати, тим повільніше поширюється епідемія.

«Наприклад, Нью-Йорк потрапить під владу зомбі за день, а у жителів північної частини штату буде приблизно місяць на підготовку до відбиття атаки живих мерців», - стверджує Алемі. Щоб максимально збільшити шанси на виживання під час епідемії, вчений рекомендує американцям якомога швидше виїхати в напрямку північних районів Скелястих гір.

В квітні 2011 Міністерство оборони США також підготувало план порятунку в разі можливого нападу зомбі-армії. Документ під кодовою назвою CONOP 8888 потрапив у розпорядження журналу Foreign Policy. Він містить детальну інструкцію, як пережити атаку живих мерців і знищити їх. Крім того, план містить рекомендації про те, як підтримувати закон і порядок після нападу зомбі.