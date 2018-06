Зачіска актора допомогла шанувальникам припустити розвиток сюжету в "Грі престолів"

Шанувальники популярного телесеріалу "Гра престолів" заявляють, що один з героїв, чия смерть у фінальному епізоді п'ятого сезону шоу викликала дискусії в ЗМІ і в мережі, повернеться у серіал.

Незважаючи на протилежні заяви актора Кіта Харінгтона, який виконує роль лорда-командувача Нічного Дозору Джона Сноу, шанувальники шоу переконані, що ще побачать свого улюбленого героя.

Як пише Independent, після появи Харінгтона на кубку з тенісу Вімблдон з довгим волоссям, на яке актор постійно скаржився під час зйомок серіалу, у шанувальників "Гри престолів" не залишилося жодних сумнівів: Джон Сноу живий.

“OMG his hair is long! What does it mean!?" http://t.co/1dPd0IWHjcpic.twitter.com/BRem4EcSoI