У Саудівській Аравії чоловікам дозволили їсти своїх дружин
18:55, 21 жовтня 2015Курйози
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Головний муфтій Саудівської Аравії Абдулазіз Алі Шейх заявляє, що в разі смертельного голоду чоловікам можна їсти частини тіла своїх дружин.
Чоловікам запропонували їсти своїх дружин / pixgood.com
Про це пише Mirror.
За словами муфтія, жінка повинна поставитися до цього рішення чоловіка з відданістю і смиренням, оскільки вони з ним "одне ціле".
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Ця заява муфтія викликала цілий шквал суперечок в Саудівській Аравії. У той же час на офіційному сайті священнослужителя повний текст проповіді поки не з'явився.
Додамо, що раніше в ряді зарубіжних ЗМІ з'являлися й інші контроверсійні заяви Абдулазіза Шейха Алі. Наприклад, він пропонував знищити всі храми, крім мечетей, або дозволити виходити заміж 15-річним дівчаткам.
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