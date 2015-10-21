У Саудівській Аравії чоловікам дозволили їсти своїх дружин

Про це пише Mirror.

За словами муфтія, жінка повинна поставитися до цього рішення чоловіка з відданістю і смиренням, оскільки вони з ним "одне ціле".

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Ця заява муфтія викликала цілий шквал суперечок в Саудівській Аравії. У той же час на офіційному сайті священнослужителя повний текст проповіді поки не з'явився.

Додамо, що раніше в ряді зарубіжних ЗМІ з'являлися й інші контроверсійні заяви Абдулазіза Шейха Алі. Наприклад, він пропонував знищити всі храми, крім мечетей, або дозволити виходити заміж 15-річним дівчаткам.