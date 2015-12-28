Тренера збірної Анголи з футболу звільнили за неявку на роботу після Різдва

Тренер зі свого боку стверджує, що знаходився в готелі, де проживає команда, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. У зв'язку з цим Філемон пообіцяв зібрати в найближчі дні прес-конференцію, на якій розповість про справжні причини свого звільнення. Крім того, він повідомив, що Федерація футболу Анголи не платила йому зарплату протягом 8 місяців.

Філемон займав пост головного тренера з серпня 2014 року. Збірна Анголи не змогла пробитися на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії, програвши у другому раунді кваліфікації збірної ПАР.

Ангольські футболісти тільки один раз брали участь у фінальній стадії чемпіонату світу. 2006 року в Німеччині команда програла на груповому етапі збірній Португалії, а також зіграла внічию з мексиканцями та іранцями. У плей-офф турніру збірна Анголи вийти не змогла.