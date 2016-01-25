Вісьмох єгиптян, які тричі переклеювали бороду на масці Тутанхамона, віддали під суд
Справа вісьмох працівників Каїрського музею, які невдало відреставрували маску фараона Тутанхамона, передано до суду. Про це повідомляє Associated Press.
Єгиптян звинувачують у «злочинній недбалості»: на думку прокуратури, своїми діями вони завдали значні пошкодження історичної реліквії.
Інцидент стався в серпні 2014 року: під час ремонтних робіт в Каїрському музеї електрики, знімаючи скло з вітрини, вони випадково зачепили маску Тутанхамона, в результаті чого у неї відвалилася борода. Співробітники музею спробували приховати подію, прикріпивши деталь назад епоксидним клеєм. Результат виявився незадовільним, і після цього вони тричі переклеювали бороду, пише Lenta.ru.
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У підсумку сліди аматорської реставрації були виявлені. Лише в жовтні 2015 року до роботи приступили професійні реставратори з Єгипту та Німеччини. Операція на масці фараона тривала два місяці. В результаті сліди епоксидного клею були видалені, а бороду прикріпили з використанням бджолиного воску.