Вісьмох єгиптян, які тричі переклеювали бороду на масці Тутанхамона, віддали під суд

Єгиптян звинувачують у «злочинній недбалості»: на думку прокуратури, своїми діями вони завдали значні пошкодження історичної реліквії.

Інцидент стався в серпні 2014 року: під час ремонтних робіт в Каїрському музеї електрики, знімаючи скло з вітрини, вони випадково зачепили маску Тутанхамона, в результаті чого у неї відвалилася борода. Співробітники музею спробували приховати подію, прикріпивши деталь назад епоксидним клеєм. Результат виявився незадовільним, і після цього вони тричі переклеювали бороду, пише Lenta.ru.

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У підсумку сліди аматорської реставрації були виявлені. Лише в жовтні 2015 року до роботи приступили професійні реставратори з Єгипту та Німеччини. Операція на масці фараона тривала два місяці. В результаті сліди епоксидного клею були видалені, а бороду прикріпили з використанням бджолиного воску.