Єгипет на 90% упевнений, що в гробниці Тутанхамона є таємні кімнати - ЗМІ

Про це заявив в суботу, 28 листопада, єгипетський міністр у справах старожитностей Мамдух ад-Дамат, повідомляє Німецька Хвиля.

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За його словами, після проведених досліджень він "більш ніж на 90 відсотків упевнений", що слід чекати великого археологічного відкриття. На думку міністра, за стінами гробниці Тутанхамона може бути виявлена усипальниця єгипетської цариці Нефертіті.

Ад-Дамат зазначив, що для підтвердження гіпотези потрібні додаткові дослідження і аналізи, які можуть зайняти приблизно місяць.

У серпні 2015 британський археолог Ніколас Рівз висунув теорію, згідно з якою в гробниці Тутанхамона можуть бути приховані кімнати. Зокрема, вчений припустив, що фараона, який помер в 19-річному віці, поховали в тому ж місці, де спочатку була похована Нефертіті.