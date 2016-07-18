Росіянам запропонували "імпортозамістити" покемонів радянськими персонажами - Чебурашкою, "мужичком" і Кузей (фото)

У ній використані відомі кожній "радянській" людині персонажі - Чебурашка, домовик Кузя, а також папуга, мужичок і мавпа з лялькових радянських мультфільмів.

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Замість покебола пропонують використовувати червоний м'ячик також радянських часів.

Нагадаємо, суть гри Pokemon Go полягає в пошуку та навчанні віртуальних істот покемонів по карті місцевості, причому всі інтерактивні завдання виконуються в реальному світі.