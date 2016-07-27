Морський котик заснув в жіночому туалеті на австралійському кладовищі (фото)
10:34, 27 липня 2016Курйози
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В жіночому туалеті на кладовищі Мерсі Вейля Лон в австралійській Тасманії знайшли сплячого морського котика вагою в 120 кг.
Його доставили на пляж, що знаходиться поруч, щоб відпустити на волю / DEVONPORT CITY COUNCIL
Муніципальні службовці назвали котика Семмі, замкнули його в туалеті і дали йому седативні засоби, передає Бі-бі-сі. Після цього його доставили на пляж, що знаходиться поруч, щоб відпустити на волю.
Цвинтар знаходиться в 500 м від океану. Семмі, швидше за все, переплив невелику затоку, щоб дістатися до нього.
Морських котиків можна часто побачити на місцевих пляжах / DEVONPORT CITY COUNCIL
Влада міста Девонпорт, в якому стався інцидент, пояснює, що така поведінка морських котиків досить незвична.
У прес-службі ради міста пояснили, що морських котиків можна часто побачити на місцевих пляжах. На них зазвичай скаржаться рибалки, оскільки вони крадуть у них рибу.
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