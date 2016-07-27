Морський котик заснув в жіночому туалеті на австралійському кладовищі (фото)

Муніципальні службовці назвали котика Семмі, замкнули його в туалеті і дали йому седативні засоби, передає Бі-бі-сі. Після цього його доставили на пляж, що знаходиться поруч, щоб відпустити на волю.

Цвинтар знаходиться в 500 м від океану. Семмі, швидше за все, переплив невелику затоку, щоб дістатися до нього.

Влада міста Девонпорт, в якому стався інцидент, пояснює, що така поведінка морських котиків досить незвична.

У прес-службі ради міста пояснили, що морських котиків можна часто побачити на місцевих пляжах. На них зазвичай скаржаться рибалки, оскільки вони крадуть у них рибу.