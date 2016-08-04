Помста Pokemon Go: у Швейцарії гігантські Пікачу відкрили полювання на людей (відео)

У якості "знаряддя" покемони використовують надувні кульки у вигляді покеболлів, які у Pokemon Go гравці використовують для відлову покемонів.

При цьому Basel Tourismus вказує на своєму сайті, що їхнє місто є відмінним місцем для полювання на покемонів і навіть розповідає, де найкраще полювати на них.

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Крім того, як зазначає туристична організація, в закладах громадського харчування в Базелі можна отримати спеціальні Pokemon Go пропозиції, наприклад, кекси.

Очевидно, популярна гра користується в Швейцарії таким ажіотажем, що на 17 вересня в країні заплановано Pokemon GO Festival 2016, який крім Базеля пройде ще й у Цюріху, Берні, Люцерні, Фрайбурзі, Давосі та інших містах.

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Як повідомляв УНІАН, Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка, що відображається на екрані смартфона, проектується на локації реального світу.

Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.