Екс-футболіст збірної Англії провів прямий ефір у самих трусах (фото, відео)

04:50, 14 серпня 2016
Курйози
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Ведучий британської програми Match of the Day Гарі Лінекер стримав своє слово. 

Скриншот

Під час першого випуску програми в новому сезоні екс-футболіст збірної Англії провів у трусах.

Так, у грудні 2015 року він пообіцяв, що вийде в ефір у спідній білизні, якщо "Лестер Сіті" виграє чемпіонат Англії.

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Після того, як "Лестер" виграв, Лінекер дотримався обіцянки. 

 

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