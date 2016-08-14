Екс-футболіст збірної Англії провів прямий ефір у самих трусах (фото, відео)
04:50, 14 серпня 2016Курйози
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Ведучий британської програми Match of the Day Гарі Лінекер стримав своє слово.
Ведучий вийшов в ефір у спідній білизні / Скріншот
Під час першого випуску програми в новому сезоні екс-футболіст збірної Англії провів у трусах.
Так, у грудні 2015 року він пообіцяв, що вийде в ефір у спідній білизні, якщо "Лестер Сіті" виграє чемпіонат Англії.
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Після того, як "Лестер" виграв, Лінекер дотримався обіцянки.
@Real_RobDJ@TeamGB@JasonKenny107@CallumSkinner exhilarating meanwhile... Gary Lineker getting his kit off pic.twitter.com/lxGuKqaPV9— Joel Tillyer (@JoelTillyer) August 13, 2016
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