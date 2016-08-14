Екс-футболіст збірної Англії провів прямий ефір у самих трусах (фото, відео)

Під час першого випуску програми в новому сезоні екс-футболіст збірної Англії провів у трусах.

Так, у грудні 2015 року він пообіцяв, що вийде в ефір у спідній білизні, якщо "Лестер Сіті" виграє чемпіонат Англії.

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Після того, як "Лестер" виграв, Лінекер дотримався обіцянки.