Найкрасивіший баран виграв автомобіль

Конкурс краси серед овець пройшов у Саудівській Аравії на цьому тижні, повідомляє саудівська газета "Аль-Ватан".

Переможці в жіночій і чоловічій категоріях, за інформацією газети, нагороджені автомобілями. Матеріальне заохочення господарів баранів і овець, що зайняли треті і другі місця, складає від півтора до двох тисяч доларів.

До конкурсу, що проходив поблизу саудівської столиці в рамках селекційної кампанії, допускалися тільки однорічні, відмиті шампунями тварини місцевої недждійскої породи, яка складає основу овечої отари королівства.

Претенденток на звання найкрасивішої вівці було майже в 10 разів більше, ніж баранів, що боролися за титул красеня.

Переможці визначалися компетентними фахівцями у галузі вівчарства. Жюрі оцінювало учасників конкурсу за такими параметрами як довжина тіла і шиї, величина голови, що вважається в країнах Аравійського півострова делікатесом, і шовковистості вовни.

Витрати господарів баранів і овець не пропали даремно. "Канун", який виграв автомобіль, оцінений в 450 тисяч ріалів (понад 120 тисяч доларів). За володарів третього і другого місць пропонували 80-100 тисяч доларів. Але жоден з власників переможців не спокусився грошима і не відмовився від своїх вихованців.

Як це часто буває в Саудівській Аравії, селекційний тваринницький захід супроводжувався поетичним конкурсом на краще вихваляння баранів Неджда - центру вівчарства королівства. У ньому взяли участь більше двох десятків поетів. Хто одержав більший гонорар: поети чи барани, газета не повідомляє.

РІА "Новости"