У Росії зловмисниця з'їла шість тортів, поки поліція розслідувала пограбування складу

16:27, 08 листопада 2016
Курйози
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У Рязанській області РФ жінка викрала зі складу кілька десятків тортів.

Викрадачка тортів насолоджувалася здобиччю разом з родичами / Фото Jim Orr via flickr.com

Як повідомляє сайт СРБ, інцидент стався в Михайлова. У поліцію звернувся працівник одного з магазинів міста. Він розповів, що зі складу зникло кілька десятків тортів.

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Правоохоронці опитали місцевих жителів і з'ясували, що до крадіжки причетна 41-річна місцева мешканка.

За кілька годин вона разом з родичами встигла з'їсти шість тортів. Решту тортів у неї вилучили.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в російському Якутську натовп з'їв 280-кілограмовий торт, який призначався для дітей-сиріт.

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