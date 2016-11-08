У Росії зловмисниця з'їла шість тортів, поки поліція розслідувала пограбування складу

Як повідомляє сайт СРБ, інцидент стався в Михайлова. У поліцію звернувся працівник одного з магазинів міста. Він розповів, що зі складу зникло кілька десятків тортів.

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Правоохоронці опитали місцевих жителів і з'ясували, що до крадіжки причетна 41-річна місцева мешканка.

За кілька годин вона разом з родичами встигла з'їсти шість тортів. Решту тортів у неї вилучили.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в російському Якутську натовп з'їв 280-кілограмовий торт, який призначався для дітей-сиріт.