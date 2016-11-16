У Чернігові запропонували назвати вулицю на честь Трампа

До Чернігівської міської ради подано електронну петицію з пропозицією назвати одну з вулиць міста на честь президента США Дональда Трампа. Відповідна петиція з'явилася на сайті міськради вчора.

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Автор петиції хоче налагоджувати зв’язки Чернігова із США у рамках інвестування, культури, спільних проектів щодо розвитку міст. А задля цього пропонує «назвати одну з вулиць Чернігова на честь 45-го президента США - «вул. Дональда Трампа». Поки що петиція зібрала 9 голосів.

Для того, щоб ініціатива була розглянута, вона має за 30 днів набрати 250 голосів.

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у США пройшли 8 листопада. Нова адміністрація на чолі з Трампом приступить до роботи після інавгурації нового президента 20 січня 2017 року.