У Китаї шість чиновників покарані за сон на зустрічі про мотивацію ледачих держслужбовців
11:20, 10 лютого 2017Курйози
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У Китаї шість чиновників провінції Хубей були покарані за те, що вони задрімали на зустрічі про те, як мотивувати ледачих і млявих держслужбовців.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
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Повідомляється, що фотографії сплячих чиновників отримали широке висвітлення в ЗМІ на тлі боротьби голови КНР Сі Цзіньпіна з корупцією, марнотратством і порушенням службового обов'язку.
Дисциплінарне бюро Комуністичної партії в Хубеї зобов'язало чиновників «написати самокритичні зауваження» і принести публічні вибачення.
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