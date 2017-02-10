У Китаї шість чиновників покарані за сон на зустрічі про мотивацію ледачих держслужбовців

У Китаї шість чиновників провінції Хубей були покарані за те, що вони задрімали на зустрічі про те, як мотивувати ледачих і млявих держслужбовців.

Про це повідомляє Reuters. Читайте такожКитайським чиновникам заборонили гольф, обжерливість і коханок Повідомляється, що фотографії сплячих чиновників отримали широке висвітлення в ЗМІ на тлі боротьби голови КНР Сі Цзіньпіна з корупцією, марнотратством і порушенням службового обов'язку. Дисциплінарне бюро Комуністичної партії в Хубеї зобов'язало чиновників «написати самокритичні зауваження» і принести публічні вибачення.

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