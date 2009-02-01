Чавес відмінив День святого Валентина

Президент Венесуели Уго Чавес відмінив цього року День святого Валентина, який відзначається 14 лютого і оголосив "тиждень кохання", повідомило у суботу венесуельське телебачення TVR.

Зробив він це у зв`язку з проведенням 15 лютого конституційного референдуму про відміну обмежень на переобрання президента та інших представників влади. Якщо за наслідками референдуму буде схвалена поправка до Конституції, Чавес, повноваження якого закінчуються в 2012 році, зможе втретє висунути свою кандидатуру для участі в наступних президентських виборах і, у разі перемоги, зберегти за собою владу до 2019 року.

"Чотирнадцятого числа не буде часу абсолютно ні на що зайве. Ми готуватимемося до битви", - заявив Чавес на мітингу своїх прихильників у Каракасі, який транслювався в телеефірі.

"А потім ми відзначимо цілий тиждень кохання, або навіть більше, аж до карнавалу. Тоді я зможу лягти в гамак і спати три доби", - додав президент Венесуели.

Чавес закликав громадян країни проявити активність на майбутньому референдумі, під час якого його підтримають, як він сподівається, не менше семи мільйонів осіб. На його думку, він зазнав поразки під час подібного плебісциту в грудні 2007 року саме через низьку явку виборців.

День святого Валентина - свято всіх закоханих - відзначається вже більше 16 сторіч.

РІА "Новости"