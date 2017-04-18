У США чоловік "спокійно" помер після повідомлення про нібито імпічмент Трампа

В американському штаті Орегон літній чоловік помер після того, як йому повідомили про нібито імпічмент президента США Дональда Трампа, передає CNN.

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У його некролозі повідомляється, що останні слова, які йому сказала його колишня дружина і кращий друг, були про імпічмент Трампа. Після цього він «спокійно» помер.

Уточнюється, що 75-річний чоловік помер 6 квітня і не був «великим шанувальником» Трампа, пише "Газета.Ru".

Видання підкреслює, що насправді імпічменту не було.

Раніше професор, який передбачив, що Дональд Трамп стане президентом США, виступив з новим припущенням щодо його президентського майбутнього. Він пообіцяв, що Трампу оголосять імпічмент.