У США чоловік "спокійно" помер після повідомлення про нібито імпічмент Трампа
У його некролозі повідомляється, що останні слова, які йому сказала його колишня дружина і кращий друг, були про імпічмент Трампа.
В американському штаті Орегон літній чоловік помер після того, як йому повідомили про нібито імпічмент президента США Дональда Трампа, передає CNN.
Читайте такожУ Держдепі пояснили скандальне питання Тіллерсона про Україну
У його некролозі повідомляється, що останні слова, які йому сказала його колишня дружина і кращий друг, були про імпічмент Трампа. Після цього він «спокійно» помер.
Уточнюється, що 75-річний чоловік помер 6 квітня і не був «великим шанувальником» Трампа, пише "Газета.Ru".
Видання підкреслює, що насправді імпічменту не було.
Раніше професор, який передбачив, що Дональд Трамп стане президентом США, виступив з новим припущенням щодо його президентського майбутнього. Він пообіцяв, що Трампу оголосять імпічмент.