На Одещині затримали чоловіка, який вкрав насіння на мільйон гривень

У Савранському районі Одеської області сьогодні поліція затримала чоловіка, який скоїв крадіжку насіння соняшнику на суму понад 1 мільйон гривень. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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"У чергову частину відділення поліції надійшло повідомлення від фермера про те, що невідомі особи розбили стіну і проникли в складське приміщення, звідки викрали насіння соняшнику в кількості 496 посівних одиниць і 50 літрів протруйника. Загальна сума збитків, завдана потерпілому, становить понад 1,2 мільйона гривень", - розповіли в главку.

При проведенні оперативно-розшукових заходів на 320 км автодороги "Київ-Одеса" співробітниками поліції за орієнтуванням був зупинений автомобіль марки Renault Master, у вантажному відсіку якого було виявлено 53 мішка викраденого насіння соняшнику. Жодних документів на вантаж у 27-річного водія не було, і пояснити його походження він не зміг.

"Виявлене насіння вилучено. Встановлюється причетність інших осіб до скоєння даного правопорушення", – додали у відділі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.