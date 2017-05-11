Не розібрався, що це гроші: на Тернопільщині школяр вкрав майже 2 тисячі злотих, але потім викинув їх
Малолітній крадій зізнався поліцейським, що викрадені 500 гривень він витратив на смаколики, а ось польські гроші викинув, бо не зрозумів, що це за гроші.
На Тернопільщині школяр викрав 1,8 тис. польських злотих, але потім викинув їх, бо не розібрався, що це гроші. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 10 травня до співробітників Зборівського відділення поліції звернувся житель села Біла Тернопільського району і заявив про крадіжку грошей.
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Зі слів потерпілого, він приїхав власним автомобілем у село Іванківці Зборівського району, де, не зачинивши транспортного засобу, відійшов на декілька хвилин у справах. А коли повернувся, то виявив, що з салону зник гаманець, в якому було 500 грн та 1,8 тис. злотих.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, крадіжку з чужої автівки скоїв малолітній школяр. Хлопець, опитаний в присутності матері, зізнався, що гривні витратив на різні смаколики, а злоті – викинув.
За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Відповідальність за вчинений малолітнім злочин нестимуть батьки.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині засуджений надіслав собі в ізолятор м’яку іграшку з наркотиками.