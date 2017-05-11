Не розібрався, що це гроші: на Тернопільщині школяр вкрав майже 2 тисячі злотих, але потім викинув їх

15:55, 11 травня 2017
Курйози
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Малолітній крадій зізнався поліцейським, що викрадені 500 гривень він витратив на смаколики, а ось польські гроші викинув, бо не зрозумів, що це за гроші.

Польські злоті / www.armstrongeconomics.com

На Тернопільщині школяр викрав 1,8 тис. польських злотих, але потім викинув їх, бо не розібрався, що це гроші. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 10 травня до співробітників Зборівського відділення поліції звернувся житель села Біла Тернопільського району і заявив про крадіжку грошей.

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Зі слів потерпілого, він приїхав власним автомобілем у село Іванківці Зборівського району, де, не зачинивши транспортного засобу, відійшов на декілька хвилин у справах. А коли повернувся, то виявив, що з салону зник гаманець, в якому було 500 грн та 1,8 тис. злотих.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, крадіжку з чужої автівки скоїв малолітній школяр. Хлопець, опитаний в присутності матері, зізнався, що гривні витратив на різні смаколики, а злоті  – викинув.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Відповідальність за вчинений малолітнім злочин нестимуть батьки.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині засуджений надіслав собі в ізолятор м’яку іграшку з наркотиками.

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Теги: #крадіжка#Тернопільщина