У Держдумі РФ хочуть повернути імперський гімн "Боже, царя храни", вже внесено законопроект

Група депутатів від ЛДПР внесла на розгляд Держдуми законопроект про заміну гімну Росії «Боже, царя храни».

«Незважаючи на те, що сучасний гімн глибоко поважаємо багатьма росіянами, саме імперський гімн являє собою гордість за славні перемоги і символізує велику країну з великою історією», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

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Твердження «Боже, царя храни» в якості нового державного гімну, вважають автори законопроекту «дозволить досягти історичної спадкоємності, шанувати і пам'ятати більш ніж тисячолітню історію Росії, що включає в себе і монархічний, і радянський періоди».

«Боже, царя храни» був державним гімном Російської імперії з 1833 по 1917 роки. Музику гімну написав Олексій Львов, слова - Василь Жуковський.

З 1944 року гімном був «Союз нерушимий республік вільних», музика Олександра Александрова, слова Сергія Михалкова і Габріеля Ель-Регістану.

Після розпаду СРСР і до 2000 року російським гімном стала «Патріотична пісня» Михайла Глінки.

У 2000 році був повернений гімн з музикою Александрова, до якої Сергій Михалков написав нові слова.