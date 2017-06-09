Маленькі вундеркінди влаштували "втечу" із ліжечка (відео)

13:30, 09 червня 2017
Курйози
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Двоє братиків-малюків здивували своїми логічними здібностями.

У дитячій кімнаті камери зафіксували, чим займаються діти, коли за ними ніхто не наглядає і поруч немає батьків. 

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На відео старший хлопчик допомагає молодшому братику вилізти із ліжечка. Спочатку він приносить стільчик й перекидає його через бортик. Потім малюк залазить в ліжечко сам й показує, як можна скористатися стільчиком. 

Після цього старший хлопчик вилазить з дитячого ліжка й допомагає це зробити братику. 

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Теги: #винахідливість малюків#малюки у ліжечку