Маленькі вундеркінди влаштували "втечу" із ліжечка (відео)
13:30, 09 червня 2017Курйози
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Двоє братиків-малюків здивували своїми логічними здібностями.
Двоє маленьких хлопчиків вразили світ своєю винахідливістю
У дитячій кімнаті камери зафіксували, чим займаються діти, коли за ними ніхто не наглядає і поруч немає батьків.
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На відео старший хлопчик допомагає молодшому братику вилізти із ліжечка. Спочатку він приносить стільчик й перекидає його через бортик. Потім малюк залазить в ліжечко сам й показує, як можна скористатися стільчиком.
Після цього старший хлопчик вилазить з дитячого ліжка й допомагає це зробити братику.
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