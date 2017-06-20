Відсутність гарячої води в Кременчуці: лебідь Гриша побив чергового бажаючого "прийняти душ" у місцевому ставку (відео)

Житель Кременчука, який прийшов у Міський сад помитися, побився з лебедем Гришою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Віталій Дедюрін, керівник комунального підприємства "Міський сад".

За його словами, чоловік пішов митися в озеро через те, що у нього вдома відключили воду.

"Не звертаючи уваги на зауваження відвідувачів, чоловік роздягнувся, переліз через загорожу озера і став намилюватися. Після цього ідіот поплив до лебедів. Лебідь Гриша, захищаючи свою лебедину сім'ю, намагався захищатися, але чоловік схопив його за шию і намагався втопити, навалившись на нього всім тілом. Все це відбувалося на очах багатьох людей, в тому числі і дітей. Між ними зав'язався справжній бій. Невідомо, чим би це все закінчилося, якби на крики про допомогу неадеквату не поспішив чоловік, який і врятував правопорушника", - написав Дедюрін.

Слід зазначити, що це не перший випадок, коли знаменитий лебідь Гриша захищає свої володіння. Так, в березні, коли комунальник виловлював спеціальним інструментом сміття з озера, лебідь почав активно його виганяти з території.

Відео конфлікту лебедя з комунальником з'явилося на каналі КП "Міський Сад" у YouTube.