Божевільні капелюшки британської аристократії на традиційних кінських скачках знов затьмарили собою усе навкруги (фото)

16:51, 22 червня 2017
Курйози
1697 0

Відвідувачки заходу намагаються переплюнути одна одну за епатажністю свого вбрання.

У британському Аскоті неподалік від Лондона традиційно проходять щорічні королівські кінські скачки Royal Ascot, які цього року припали на 20-24 червня. Захід є обов'язковим у календарі британської аристократії і його завжди відвідують члени королевської родини на чолі з Єлизаветою ІІ.

Читайте такожХлопець оригінально відповів на заборону приходити на роботу у шортах (фото)

При цьому не менш важливим за самі скачки є особливий дресс-код для відвідувачів, які намагаються переплюнути один одного за незвичайністю свого вбрання. Особливу увагу приділяють капелюшкам - на головах відвідувачок заходу можна побачити найчудернацькіші конструкції. 

Нагадаємо, минулого року королівські скачки в Аскоті запам'яталися не менш яскравими капелюшками.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #чудернацькі капелюшкю#королівські скачки