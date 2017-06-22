Божевільні капелюшки британської аристократії на традиційних кінських скачках знов затьмарили собою усе навкруги (фото)

У британському Аскоті неподалік від Лондона традиційно проходять щорічні королівські кінські скачки Royal Ascot, які цього року припали на 20-24 червня. Захід є обов'язковим у календарі британської аристократії і його завжди відвідують члени королевської родини на чолі з Єлизаветою ІІ.

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При цьому не менш важливим за самі скачки є особливий дресс-код для відвідувачів, які намагаються переплюнути один одного за незвичайністю свого вбрання. Особливу увагу приділяють капелюшкам - на головах відвідувачок заходу можна побачити найчудернацькіші конструкції.

Нагадаємо, минулого року королівські скачки в Аскоті запам'яталися не менш яскравими капелюшками.