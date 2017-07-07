"У нас в Молдові просто немає трамваїв": в Одесі водій потрапив у ДТП й "познайомився" з новим видом транспорту (відео)

На Французькому бульварі в Одесі водій автомобіля Lexus несподівано для себе зустрівся з трамваєм. ДТП сталася 6 липня, передає "Блокнот".

Lexus з молдавськими номерами врізався у трамвай. Водій визнав свою провину. Він стверджує, що не очікував побачити на вулиці електротранспорт.

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"У нас в Молдові просто немає трамваїв. Я стежу за машинами, а про трамваї навіть не подумав", - розповів водій.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Автомобілю знесло частину бампера, а на трамваї залишилося кілька подряпин.

Як повідомляв УНІАН, у Львові поліція і перехожі зупинили трамвай, у якого відмовили гальма.