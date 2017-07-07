Москаль оригінально відповів на запит жителя Ужгорода: порадив йому звернутися до психлікарні (документ)

Громадський активіст Іван Данацко звернувся до голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля з пропозицією перейменувати проспект Свободи в Ужгороді на проспект Міклоша Горті.

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Москаль офіційно відмовився перейменовувати проспект Свободи в Ужгороді на Міклоша Горті та відправив ініціатора до психіатра та вказав адресу психіатричної лікарні, передають "Новини Закарпаття".

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві з'явиться тупик Москаля. Відповідне рішення "Про перейменування назви вулиць провулків, площ міста Мукачева" прийнято на черговій сесії міськради.

Крім того, 6 липня сесія Мукачівської ради перейменувала вулиці Бандери й Шухевича на Гузара та Шептицького.