"Як це забути?": заборонена в Україні Лоліта шокувала мережу "голим" вбранням

10:36, 01 серпня 2017
Курйози
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Лоліта під час одного з виступів зняла з себе накидку і опинилася в "голому" комбінезоні на сцені.

Безглуздий костюм артистки викликав глузування і здивування в мережі / ntv.ru

Співачка Лоліта, якій СБУ заборонила в'їзд в Україну, надовго запам'ятається гостям фестивалю "Жара", який днями завершився в Баку. Так, Лоліта під час одного з виступів зняла з себе накидку і опинилася в "голому" комбінезоні на сцені.

Зовнішній вигляд співачки приголомшив присутніх. Користувачі соцмереж активно обговорюють зовнішній вигляд відомої зірки.

Раніше соцмережі висміяли російського представника-"гопника" в ООН.

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