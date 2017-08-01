"Як це забути?": заборонена в Україні Лоліта шокувала мережу "голим" вбранням

Співачка Лоліта, якій СБУ заборонила в'їзд в Україну, надовго запам'ятається гостям фестивалю "Жара", який днями завершився в Баку. Так, Лоліта під час одного з виступів зняла з себе накидку і опинилася в "голому" комбінезоні на сцені.

Зовнішній вигляд співачки приголомшив присутніх. Користувачі соцмереж активно обговорюють зовнішній вигляд відомої зірки.

Раніше соцмережі висміяли російського представника-"гопника" в ООН.