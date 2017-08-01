"Як це забути?": заборонена в Україні Лоліта шокувала мережу "голим" вбранням
10:36, 01 серпня 2017Курйози
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Лоліта під час одного з виступів зняла з себе накидку і опинилася в "голому" комбінезоні на сцені.
Безглуздий костюм артистки викликав глузування і здивування в мережі / ntv.ru
Співачка Лоліта, якій СБУ заборонила в'їзд в Україну, надовго запам'ятається гостям фестивалю "Жара", який днями завершився в Баку. Так, Лоліта під час одного з виступів зняла з себе накидку і опинилася в "голому" комбінезоні на сцені.
Зовнішній вигляд співачки приголомшив присутніх. Користувачі соцмереж активно обговорюють зовнішній вигляд відомої зірки.
сукня з AliExpress: очікування/реальність pic.twitter.com/bCGBY5ZoLzмарвін химтрэйл (@niemalsnoch) 31 липня 2017 р.
Раніше соцмережі висміяли російського представника-"гопника" в ООН.
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