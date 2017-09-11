Зірка серіалу "Клініка" дізнався, що "працює" комп'ютерним майстром в Україні
Актор Зак Брафф знайшов оголошення комп'ютерного майстра з України і свою фотографію на ньому.
Актор Зак Брафф, відомий завдяки ролі Джей Ді в серіалі «Клініка», опублікував в Twitter оголошення українського комп'ютерного майстра, який замість своєї фотографії використовував знімок Браффа.
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Apparently in Russia I do computer repair. pic.twitter.com/aA70rKRl8Q— Zach Braff (@zachbraff) September 11, 2017
«Судячи з усього, в Росії (тут, мабуть, Брафф помилився, оскільки в оголошенні вказані українські номери, - ред.) я займаюся ремонтом комп'ютерів», — написав актор.
Втім, це далеко не єдиний випадок - багато російських та українських комп'ютерних майстрів використовують у своїй рекламі фотографії відомих акторів.
Раніше зірка Голлівуду Дженніфер Лоуренс відмовилася спілкуватися з працівниками росЗМІ через "політичні міркування".