Зірка серіалу "Клініка" дізнався, що "працює" комп'ютерним майстром в Україні

16:18, 11 вересня 2017
Курйози
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Актор Зак Брафф знайшов оголошення комп'ютерного майстра з України і свою фотографію на ньому.

Зак Брафф опублікував оголошення зі своєю фотографією / independent.co.uk

Актор Зак Брафф, відомий завдяки ролі Джей Ді в серіалі «Клініка», опублікував в Twitter оголошення українського комп'ютерного майстра, який замість своєї фотографії використовував знімок Браффа.

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«Судячи з усього, в Росії (тут, мабуть, Брафф помилився, оскільки в оголошенні вказані українські номери, - ред.) я займаюся ремонтом комп'ютерів», — написав актор.

Втім, це далеко не єдиний випадок - багато російських та українських комп'ютерних майстрів використовують у своїй рекламі фотографії відомих акторів.

Раніше зірка Голлівуду Дженніфер Лоуренс відмовилася спілкуватися з працівниками росЗМІ через "політичні міркування".

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Теги: #Зак Брафф знайшов оголошення комп'ютерного майстра#зірка Клініки Зак Брафф#Брафф працює майстром в Україні