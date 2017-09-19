Яценюк-"придністровський бойовик" потролив російських слідчих: пропустили мою кар'єру в Сирії та Іраку (відео)

12:30, 19 вересня 2017
Курйози
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Політик сміється з підозр росіян і називає їх божевільними.

Екс-глава українського уряду Арсеній Яценюк із гумором прокоментував підозри російських слідчих щодо його участі у бойових діях на території невизнаного Придністров'я. При цьому політик каже, що не здивується черговим абсурдним звинуваченням від РФ, передає ТСН.

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"Завершена", - сміється він на запитання про кар'єру у Придністров'ї. І каже, що чекає ще новин від російського слідчого комітету.

"У принципі, вони пропустили мою кар'єру в Сирії, Афганістані і, напевне, в Іраку", - іронізує Яценюк і додає, що Росія зовсім збожеволіла. 

Раніше у Росії заявили, що екс-прем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк брав участь у бойових діях в Придністров'ї.

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Теги: #Яценюк воював у Придністров'ї#придністровський бойовик