У Британії будуть розслідувати дії депутата, який посилав помічницю купувати секс-іграшки

Кабмін повинен розслідувати, чи порушив депутат-консерватор Марк Гарньє міністерський кодекс після того, як він визнав, що просив свого колишнього помічника купувати сексуальні іграшки, пише The Guardian.

Мова йде про те, що депутат посилав свою помічницю Кероліну Едмондсон, якій дав прізвисько "цукрові цицьки".

Депутат не заперечує звинувачення щодо подій, які сталися у 2010 році. Зазначається, що консерватор дав Едмондсон гроші, щоб та придбала секс-іграшки для його дружини та для жінки, яка працює у його виборчому окрузі.

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Він також заявив, що прізвисько, які він дав помічниці, не що інше, як посилання на популярну комедію BBC Гевіна і Стейсі, та що це не вважається переслідуванням.

Як відомо, Гарньє одружений та має трьох дітей.