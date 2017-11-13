Савченко знову запалила на танцполі (відео)

Нардепа Надію Савченко знову зняли під час запальних танців в одному з розважальних закладів під Києвом.

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"Надюха в Ірпені", - йдеться у повідомленні Люби Літвішко на її сторінці в Facebook. Також вона показала відео танців депутата.

Раніше депутат Верховної ради України Надія Савченко танцювала під пісню Вєрки Сердючки "Дольче Габбана". Строгий офісний наряд, який одягла Савченко на вечірку, не завадив їй продемонструвати досить ритмічні рухи. Танцювала депутат на вечірці на честь 50-річчя телеведучого Дмитра Гордона, у готелі "Прем'єр Палас".