На засіданні польського Сейму Качиньского спіймали за читанням "Атласу котів" (фото, відео)

Голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньский на засіданні Сейму розглядав "Атлас котів". Про це повідомляє портал Onet.pl.

Як зазначає видання, не всі зацікавлені важливими голосуваннями.

"Камери зафіксували момент, на якому голова ПіС Ярослав Качиньский під час засідання читає "Атлас котів", - зазначає видання.

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Як повідомляють польські журналісти в Twitter, "Атлас котів" – це додаток до журналу "Факт".

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