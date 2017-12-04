У Великобританії виявили вантажівку з мігрантами, які вижили завдяки шоколаду

Одинадцять мігрантів, які нелегально потрапили на територію Британії, змогли вижити завдяки дорогому бельгійському шоколаду, знайденому у вантажівці, що їх перевозила.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

Десять іракців, у тому числі троє дітей віком до 15 років, та один громадянин Афганістану були виявлені після того, як люди в одному із кафе почули крики із вантажівки, що стояла на смузі дороги, призначеної для тривалої стоянки вантажних машин.

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За даними свідків, поліція, яка прибула на місце події, була змушена викликати пожежну службу, щоб відкрити задні двері трейлера, які заклинило через навмисне пошкоджений замок.

Власник кафе поблизу траси зазначив, що мігранти харчувалися "дуже дорогим бельгійським шоколадом", який перевозився у вантажівці.

За його словами, мігрантам пощастило, оскільки цей причіп був холодильним агрегатом, однак відсік, де знаходилися вони та шоколад мав нормальну температуру.

Повідомляється, що мігрантів забрали на медичне обстеження, після чого їх затримають за незаконний в'їзд на територію Британії.