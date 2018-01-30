На Черкащині чоловік змінив прізвище на честь російської "імператриці"

Тепер чоловік носить прізвище Аллегров, на честь імператриці російської естради.

Мешканець Черкаської області змінив своє прізвище на честь відомої російської співачки Ірини Алегрової, яка неодноразово виступала в окупованому Криму.

Як зазначає місцеве видання "Вісті Черкащини" фанат співачки проживає у селі Почапинці і тепер носить прізвище Аллегров.

"Один із жителів села Почапинці, наприклад, так захопився своєю улюбленою співачкою Аллегровою, що захотів також стати Аллегровим. Бажання фаната задовольнили, однак не виключено що чоловік може змінити уподобання і вже наступного року стати, можливо, Іваном Лопесом", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, не дивлячись на неодноразові відвідування Іриною Аллегровою окупованого Криму Служба безпеки України не приймала поки що рішень про заборону їй на в'їзд на територію країни.