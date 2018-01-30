"Рухи дуже дивні": експерти ламають голову над вірусним відео з пацюком, який приймає душ

Передбачається, що хтось спеціально намилив тварину і, ймовірно, видресирував її так поводитися.

Можливо, ви бачили вірусне відео "Щур у душі". Однак експерти називають цю історію неправдоподібною. По-перше, кажуть вони, це не щур, а по-друге, він не приймає душ.

Так, фахівець Гельсінського університету Туомас Айвело впевнений, що в нормальній ситуації щур не став би так поводитися, передає 9gag.

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"Рухи дуже дивні. Щур поводиться так, ніби хоче від чогось позбутися. Мило на тілі явно є проблемою для тварини. Коли пацюки чистять себе, вони зазвичай використовують язик та зуби", - говорить він.

Крім того, експерти розповіли, що тварина на записі - не щур. Це пакарана, інший тип коричневого гризуна з Південної Америки.

Раніше в мережі з'явилися зняті в Перу кадри, на яких щур стоїть у кухонній раковині на задніх лапах і "приймає душ".