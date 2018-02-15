У Швеції затримали безпритульного з $750 тисячами, який жебракував на вокзалі

За даними правоохоронців, безхатько випрошував у перехожих гроші на квиток.

Шведські поліцейські затримали безпритульного, при якому вони виявили близько 6 млн крон (приблизно $750 тис.).

Як повідомляє The Sun, чоловік попався на залізничній та автобусній станції у місті Уппсала, приблизно в 70 км від Стокгольма. За даними правоохоронців, безхатько випрошував у перехожих гроші на квиток.

Читайте такожБританський безхатько у 52 роки вступив до Кембриджу

Однак коли поліцейські зацікавилися ним і затримали, то з кишень чоловіка буквально посипалися купюри. Мова йде про тисячі банкнот. Правоохоронці зізнались, що ніколи не стикалися з такою ситуацією.

Газета пише, що безхатько вимагав гроші у перехожих в грубій формі, в тому числі погрозами. Однак поліція затримала чоловіка за підозрою у відмиванні грошей. Його зобов'язали з'явитися в суд через кілька днів.