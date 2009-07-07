Що Путін вважає традиційною стравою в Росії - журналісти здивувалися

Сніданком у російському стилі нагодував глава російського уряду Володимир Путін президента США Барака Обаму.

«Цього дня бог послав...» але не пожежному інспекторові, а президентові США - копчену білугу з оладками і мармеладом з журавлини, пельмені з перепелиці, кисіль з вишні з морозивом з домашньої сметани і яйця з чорною ікрою і сметаною, відрекомендовані Володимиром Путіним як «традиційна російська страва». Додаткові пояснення знадобилися, як зазначає ІТАР-ТАРС, у відповідь на «запитання здивованих російських журналістів». Очевидно, вітчизняна преса досі не підозрювала, чим прийнято снідати в Росії. Після закінчення основної частини сніданку Барак Обама і Володимир Путін вийшли на велику терасу на відкритому повітрі, де для них були накриті столи з бубликами, пряниками і сушками. Цвяхом «чайної програми» став самовар, який кирзовим чоботом роздувала спеціально навчена людина, одягнена в російську косоворотку. Очевидно, церемонія і їжа сподобалися заморському гостю. І він навіть подякував Володимиру Путіну за те, що той організував таку... гарну погоду.

Эхо Москвы