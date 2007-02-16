Австралієць зловив акулу голіруч

Австралійський рибак Філіп Керхоф (Phillip Kerkhof) на пляжі міста Лаус Бей (Louth Bay) зловив голіруч акулу трохи більше метра завдовжки, повідомляє Associated Press.

Керхоф ловив рибу з пристані, коли помітив плаваючу поряд на мілководді акулу. Він стрибнув у воду, схопив її руками і витягнув на берег. Як повідомив Керхоф, в усьому винна горілка, оскільки на тверезу голову він би на таке не зважився. Акула прокусила дірку в його джинсах, проте чоловік не був поранений.

В австралійських водах мешкає безліч видів акул, і в середньому трапляється 15 випадків нападу акул на людину в рік. В результаті цих нападів гине як мінімум одна людина на рік.

Лента.ру