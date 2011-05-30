Що робити, коли бізнес пробуксовує
Майстер-клас в УНІАН
У середу, 1 червня, в агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться майстер-клас декана Української Вищої Школи Бізнесу Максима ШКІЛЬОВА на тему: "Що робити, коли бізнес пробуксовывает: 3 ключових питання".
За словами М.ШКІЛЬОВА, багато підприємців і бізнесменів стикаються з ситуацією, коли їхній успішний бізнес починає «пробуксовувати».
«При аналізі виявляється, що ключовими є декілька проблем, і всі вони, як не дивно, пов`язані з самим підприємцем або бізнесменом», - вважає М.ШКІЛЬОВ.
Типовими, за його словами, є ситуації: "у мене недостатньо часу, щоб контролювати виконавчу дисципліну", "я не зміг спрогнозувати зміну ситуації на ринку", "в мене не налагоджена система аналізу вхідної інформації й співробітники озвучують проблеми, а не шукають шляхи їх вирішення".
Як зазначив М.ШКІЛЬОВ, практика роботи з подібними ситуаціями показує, що існує три актуальних питання, відповіді на які дозволяють збудувати план дій. Їх розгляду буде присвячено майстер-клас в УНІАН.
У програмі майстер-класу:
аналіз моделі власного бізнесу;
вертикальна й горизонтальна інтеграції, куди йти;
виділення функцій бізнесу в окремі бізнес-напрямки;
диверсифікація бізнесу;
оптимізація бізнес-процесів;
як зробити, щоб бізнес працював на тебе;
як зробити бізнес незалежним від людського чинника;
реперні точки створення системного бізнесу.
Час проведення майстер-класу – 1 червня. Початок о 19.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.
Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут
Довідка УНІАН: Максим ШКІЛЬОВ – декан Української Вищої Школи Бізнесу, успішний бізнес-тренер (понад 200 тренінгів, розроблених авторських методик), автор систем навчання та розвитку персоналу в міжнародних українських компаніях. 11-річний досвід управління бізнесом. Виведення на ринок декілька старт-апів. Провідний експерт із оцінки бізнес-планів проекту "Українська мрія". Три вищі освіти, зокрема MA in Social Science у London Metropolitan University.