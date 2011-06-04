У Севастополі відкрився фестиваль «Війна і мир»

У Севастополі «Михайлівською музичною асамблеєю» - концертом класичної музики просто неба на плацу однойменної старовинної казематованої батареї за участю молодих зірок оперної сцени України, Росії й Вірменії в п`ятницю увечері відкрився фестиваль «Війна і мир».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні фестиваль, присвячений 228-річчю міста, продовжиться проектом «Парадний портрет», під час реалізації якого центральні вулиці і площі міста на 10 днів перетворяться на виставку парадних портретів декількох поколінь севастопольців (збільшені портрети буде розміщено на рекламних сіті-лайтах).

Програма фестивалю передбачає також здійснення проекту «Севастополь. Євген Халдей. Класика фотографії» (виставка знаменитого радянського фотографа Євгена Халдея, присвячена Другій обороні Севастополя. Також буде представлено вибрані роботи фотомайстра різних років).

Відсьогодні в рамках фестивалю в Севастопольському художньому музеї імені Крошицького проходитиме виставка фотографій із сімейних альбомів севастопольців і предметів побуту часів радянського дитинства під назвою «Севастополь. Сімейний альбом. Дитинство і юність».

З 10 по 12 червня в рамках фестивалю «Війна і мир» відбудеться фестиваль військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo, в якому візьмуть участь 10 оркестрів з України, Росії, Білорусі, Алжиру і Франції. Фестиваль Sevastopol Military Tattoo передбачає марш-парад військових оркестрів центральними вулицями Севастополя, сольні виступи оркестрів на майданчиках міста, плац-концерт у Михайлівській казематованій батареї (Військово-морський музей України) і гранд-дефіле оркестрів на мисі Кришталевий.

10-12 червня запланована так звана фієста теплових аеростатів «Монгольферія». Жителям і гостям міста буде запропоновано ознайомлювальні польоти на повітряних кулях у Байдарській долині, нічне свічення теплових аеростатів в центрі міста.

Завершиться фестиваль «Поромною виставкою» - підсумком роботи міжнародного пленера художників України і Росії «Фортифікаційні споруди Севастополя». Роботи буде розміщено на постійно курсуючому через Севастопольську бухту поромі.

Організаторами фестивалю є Севастопольська міськдержадміністрація, міська рада, КП «Агентство економічного розвитку міста Севастополя», Музей Шереметьєвих, Київське повітроплавне товариство, Національний військово-історичний музей України, дирекція культурних програм «Херсонеські ігри».

Президент фестивалю - київський колекціонер і меценат Олексій ШЕРЕМЕТЬЄВ.

Фестиваль також проходить за підтримки міністерств оборони України і Росії, посольств РФ, Білорусі, Франції й Алжиру.