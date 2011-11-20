Жителі селища в Іспанії встановили рекорд: проголосували за 7 хвилин

Жителі іспанського селища Вільяройя (Villaroya), які першими сьогодні проголосували на парламентських виборах, справилися всього за 7 хвилин, встановивши, таким чином, рекорд у швидкості волевиявлення, повідомляють іспанські ЗМІ.

В Іспанії проходять дострокові парламентські вибори. Виборці повинні визначити склад Генеральних кортесів, що складається з сенату (верхньої палати) і конгресу депутатів (нижньої палати). Лідер партії, яка отримає більшість голосів виборців, сформує й очолить новий уряд королівства, повідомляє РІА «Новости».

Після 7 хвилин голосування виборча дільниця в населеному пункті, що налічує 10 жителів, була закрита, а результати голосування відправлені до провінційної рахункової комісії.

На минулих парламентських виборах жителі селища витратили на голосування 41 хвилину.

"Чемпіони із голосування" живуть за 63 кілометра від столиці провінції Ріоха - Логроньо, на півночі Іспанії.